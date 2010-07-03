Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в здании телецентра "Останкино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Куташева Арина

Неизвестный сообщил, что в здании телецентра "Останкино" заложено взрывное устройство. Об этом рассказали Агентству "Москва" в правоохранительных органах.

"Поступило анонимное сообщение о том, что в здании телецентра "Останкино" по адресу: улица Академика Королева, 12, якобы заложена взрывчатка", – сообщили агентству.

Сейчас ведется проверка информации. К телецентру направлены сотрудники экстренных служб и кинологи.

Ранее 20 мая сообщения об угрозе взрыва поступили в адрес порядка 15 столичных школ и колледжей. Были эвакуированы около 5000 учащихся.