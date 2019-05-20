Около 5 тысяч столичных учащихся эвакуировали в связи с угрозой взрыва

Сообщения об угрозе взрыва поступили в адрес порядка 15 столичных школ и колледжей. Были эвакуированы около пяти тысяч учащихся, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, правоохранители и спасатели проверяют поступившие сигналы. "Для проверки поступивших угроз, по данным на 13:00 понедельника, было эвакуировано около пяти тысяч человек", – уточнил он. По его словам, угрозы поступали, главным образом, по электронной почте.

По данным агентства, анонимные сигналы получили школы, которые находятся в Центральном, Юго-Западном, Северо-Восточном и Северо-Западном округах столицы, а также в ТиНАО.

20 мая в экстренные службы города также поступила информация об угрозах взрыва в школе в Отрадном и в колледже полиции на северо-западе Москвы. А 18 мая полиция получила оказавшийся ложным сигнал о "минировании" Киевского и Курского вокзалов.

Последняя волна сообщений о "минирований" прокатилась по столице в начале мая. Тогда анонимные угрозы поступили в адрес более 50 городских объектов. Пришлось эвакуировать свыше 50 тысяч человек. В ходе проверок угрозы не подтвердились.