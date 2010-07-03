Сообщения о "минировании" 10 ТЦ проверяют в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Письма с угрозами взрывов поступили в отношении 10 торговых центров Москвы. Полиция начала проверку, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Угрозы начали поступать с 17:30. Здания, которые "заминировали" неизвестные, находятся на Сколковском шоссе, Литовском бульваре, а также Фестивальной, Профсоюзной и Тверской улицах.

По каждому из адресов уже выехали специалисты, отмечает источник. Официального подтверждения сведений пока нет.

Ранее сообщалось, что взрывчатку ищут в бизнес-квартале "Красная Роза" на улице Тимура Фрунзе.

