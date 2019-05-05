Павелецкий вокзал проверяют после сообщения об угрозе взрыва

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Павелецкий вокзал в столице проверяют экстренные службы после анонимного сообщения об угрозе взрыва, передает ТАСС.

"Здание проверяют специалисты, включая кинолога с собакой", – рассказали в правоохранительных органах. Эвакуацию на вокзале не проводили, он продолжил работу в штатном режиме.

1 мая об угрозе взрыва заявили на Ярославском вокзале. Полицейские нашли в багаже несколько пустых корпусов от гранат времен Великой Отечественной войны. Мужчину доставили в отдел полиции, он оказался поисковиком.

В этом месяце также проверяли ГКБ № 67 в Хорошево-Мневниках и спорткомплекс "Лужники".