Ярославский вокзал проверяют после сообщения о минировании

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Неизвестный заявил об угрозе взрыва на столичном Ярославском вокзале, передает ТАСС.

Полицейские и кинологи обследуют территорию вокзала. Эвакуируют ли пассажиров, неизвестно.

Информация о минировании сегодня поступала также в "Лужниках". В конце апреля порядка 4,2 тысячи человек эвакуировали из трех торговых центров Москвы после анонимных угроз о "минировании".

Эвакуацию также провели в Арбитражном суде на Большой Тульской. После звонка здание покинули около пяти тысяч человек.