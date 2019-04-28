Общежитие в Москве эвакуировали из-за сообщения о минировании

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Из общежития на юго-востоке столицы после анонимного сообщения с угрозой "минирования" эвакуировали 60 человек. Инцидент произошел в здании на улице Шкулева.

"Из здания общежития на улице после анонимного звонка с угрозой взрыва выведены 60 человек, эвакуация продолжается", – цитирует РИА Новости источник в экстренных службах.

Позднее стало известно, что правоохранители не обнаружили в здании опасных предметов при проверке.

Анонимные сообщения о "минировании" объектов в Москве и области начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Эвакуация едва ли не ежедневно проводится в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах. Сообщения о взрывных устройствах полиция получала по разным каналам – "с различных электронных почт, а также звонков с IP-адресов иностранных государств". Ни в одном случае угроза не подтвердилась.

Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей. Виновников не удалось установить до сих пор.