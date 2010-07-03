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18:56

Более 4 тысяч человек эвакуировали из столичных ТЦ после угроз о "минировании"

происшествия

18:56

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Фото: vk.com/vik9740

Около 4,2 тысячи человек эвакуировали 25 апреля из трех торговых центров Москвы после анонимных угроз о "минировании". Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.

По словам собеседника агентства, после сообщений о якобы заложенных бомбах эвакуировали посетителей и персонал ТЦ "Коламбус", "Город" и "Кунцево Плаза". Из зданий вывели в общей сложности примерно 4,2 тысячи человек. В торговых центрах идут проверки, добавил представитель экстренных служб. Он также уточнил, что торговые центры, которые пришлось эвакуировать, расположены на Кировоградской и Ярцевской улицах, шоссе Энтузиастов.

25 апреля эвакуацию также провели в Арбитражном суде Москвы на Большой Тульской. После звонка о "минировании" здание покинули около пяти тысяч человек. Тщательно обследовав помещения суда, правоохранители не обнаружили там взрывных устройств.

Новая волна сообщений и звонков о "минировании" прокатилась по России в январе – от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Не обошли подобные угрозы и столичный регион. Эвакуация регулярно проводилась в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах. Все сообщения оказались ложными.

происшествия

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