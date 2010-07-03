Более 4 тысяч человек эвакуировали из столичных ТЦ после угроз о "минировании"

Около 4,2 тысячи человек эвакуировали 25 апреля из трех торговых центров Москвы после анонимных угроз о "минировании". Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах столицы.
По словам собеседника агентства, после сообщений о якобы заложенных бомбах эвакуировали посетителей и персонал ТЦ "Коламбус", "Город" и "Кунцево Плаза". Из зданий вывели в общей сложности примерно 4,2 тысячи человек. В торговых центрах идут проверки, добавил представитель экстренных служб. Он также уточнил, что торговые центры, которые пришлось эвакуировать, расположены на Кировоградской и Ярцевской улицах, шоссе Энтузиастов.
25 апреля эвакуацию также провели в Арбитражном суде Москвы на Большой Тульской. После звонка о "минировании" здание покинули около пяти тысяч человек. Тщательно обследовав помещения суда, правоохранители не обнаружили там взрывных устройств.
Новая волна сообщений и звонков о "минировании" прокатилась по России в январе – от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов. Не обошли подобные угрозы и столичный регион. Эвакуация регулярно проводилась в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах. Все сообщения оказались ложными.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.