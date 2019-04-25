Людей эвакуировали из Арбитражного суда Москвы на Большой Тульской улице из-за звонка о минировании, сообщается на сайте "Говорит Москва".

Сотрудников суда и находившихся в здании людей вывели на улицу. По словам пресс-секретаря суда Елены Фортунатовой, спецслужбы уже работают в помещениях учреждения.

Как сообщил Агентству "Москва" источник в экстренных службах города, из здания эвакуировали около пяти тысяч человек.

Анонимные сообщения о "минировании" объектов в столичном регионе начали поступать в правоохранительные органы в конце января. Эвакуация регулярно проводилась в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах. В конце марта эвакуировали людей из мечети на улице Хачатуряна.

Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей.

