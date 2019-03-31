Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в мечети на севере Москвы

Фото: ТАСС/Алексей Белкин

Неизвестный сообщил о "минировании" здания мечети на улице Хачатуряна в Москве. Людей, которые находились внутри религиозного учреждения, эвакуировали.

"Мечеть по адресу: улица Хачатуряна, дом 8, корпус 6, эвакуирована после анонимного сообщения о минировании", – цитирует ТАСС источник в экстренных службах. На улицу выведены 30 человек.

Позднее в пресс-службе полиции сообщили, что сообщение об угрозе взрыва оказалось ложным.

Анонимные сообщения о "минировании" объектов в Москве и области начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Эвакуация едва ли не ежедневно проводится в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах. Сообщения о взрывных устройствах полиция получала по разным каналам – "с различных электронных почт, а также звонков с IP-адресов иностранных государств". Ни в одном случае угроза не подтвердилась.

Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей. Виновников не удалось установить до сих пор.