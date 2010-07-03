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Угроза "минирования" Арбитражного суда Москвы не подтвердилась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"В 13:58 проверка закончена, взрывное устройство не обнаружено", – сказал собеседник агентства

Ранее сообщалось об эвакуации людей из суда на Большой Тульской улице. Из здания эвакуировали около пяти тысяч человек.

Анонимные сообщения о "минировании" объектов в столичном регионе начали поступать в правоохранительные органы в конце января. Эвакуация регулярно проводилась в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах. В конце марта эвакуировали людей из мечети на улице Хачатуряна.

Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей.

