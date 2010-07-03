В "Лужники" поступило сообщение о минировании

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичный стадион "Лужники" 1 мая поступило сообщение о том, что он заминирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В администрацию стадиона неизвестный сообщил, что в здании заложено взрывное устройство. Экстренные службы Москвы уже выехали к стадиону.

Около 4200 человек эвакуировали 25 апреля из трех торговых центров Москвы после анонимных угроз о "минировании".