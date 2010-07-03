На Ярославском вокзале в багаже нашли пустые корпуса гранат времен войны

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Полицейские нашли в багаже на Ярославском вокзале несколько пустых корпусов от гранат времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

"По предварительной информации, это несколько корпусов от гранат, которые оказались пустыми", – сказал источник в правоохранительных органах. По его словам, мужчину доставили в отдел полиции, он оказался поисковиком.

Согласно словам источника, мужчина доставлен в отдел полиции, он оказался поисковиком. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что Ярославский вокзал проверяют полицейские и кинологи после анонимного сообщения о минировании. Сведения о минировании сегодня поступали также в "Лужниках".