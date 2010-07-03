ГКБ № 67 имени Ворохобова в Москве проверяют после звонка об угрозе взрыва

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Анонимное сообщение об угрозе взрыва поступило в городской клинической больнице № 67 в Хорошево-Мневниках, передает Агентство "Москва".

Появилась информация о якобы заложенной взрывчатке по адресу: улица Саляма Адиля, дом 2/44. Оперативная службы приехали на место, обстановка там спокойная. Ожидается прибытие кинологов.

Вчера после анонимного сообщения о минировании Ярославский вокзал проверяли полицейские и кинологи. В багаже они нашли несколько пустых корпусов от гранат времен Великой Отечественной войны. Мужчину доставили в отдел полиции, он оказался поисковиком. Сведения о минировании поступали также в "Лужниках".