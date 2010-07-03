Аноним "заминировал" бизнес-квартал "Красная роза" в центре Москвы

Фото: krasnaya-roza.ru

Столичная полиция проверят информацию об угрозе взрыва в бизнес-квартале "Красная роза" на улице Тимура Фрунзе. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

К месту, которое указал аноним, уже направляются оперативные службы.

Накануне взрывчатку искали на Павелецком вокзале. В итоге угроза минирования не подтвердилась.

