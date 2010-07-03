Угроза взрыва на Павелецком вокзале не подтвердилась

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Полицейские не нашли подозрительных предметов на Павелецком вокзале. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на транспортное управление МВД по ЦФО.

В пресс-службе МЖД уточнили, что работа полицейских не повлияла на график движения поездов. Все электрички отправлялись в рейс и прибывали на вокзал по расписанию.

Проверку начали после сообщения об угрозе взрыва. На место выехали специалисты, включая кинолога с собакой.

При этом пассажиров и сотрудников вокзала не стали эвакуировать.

1 мая неизвестные "заминировали" Ярославский вокзал. Вскоре в багаже одного из пассажиров нашли несколько пустых корпусов от гранат времен Великой Отечественной войны.