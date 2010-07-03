Киевский и Курский вокзалы проверяют после звонка о "минировании"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва проверяют здания Киевского и Курского вокзалов, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

В настоящее время оба вокзала работают штатно, эвакуация не проводилась. Сейчас специалисты осматривают их.

10 мая около тысячи человек эвакуировали из торгового центра "Клен" на северо-востоке Москвы из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва.