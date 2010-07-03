В Казани задержали заявившего о "бомбе" авиапассажира

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Сотрудники полиции задержали заявившего о "минировании" самолета пьяного пассажира рейса Казань-Москва, передает РИА Новости.

Нарушителем оказался молодой человек 1989 года рождения. Он был доставлен в линейное отделение полиции. В отношении мужчины составлен административный протокол.

В понедельник вечером после сообщения о бомбе на борту командир воздушного судна принял решение об эвакуации 90 пассажиров рейса и 6 членов экипажа. Из терминалов аэропорта был эвакуирован весь персонал, встречающие и провожающие граждане и пассажиры. Всего около 300 человек.

В результате проверки подозрительных предметов обнаружено не было. В настоящий момент аэропорт работает в штатном режиме. Борт вылетел в пункт назначения.

Ранее сообщалось, что правоохранители проверяют торговый центр "БУМ" на юго-востоке столицы после анонимного сообщения об угрозе взрыва.