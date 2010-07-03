Дополнительные меры безопасности после звонка о "минировании" ввели в Домодедове

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Столичный аэропорт Домодедово ввел дополнительные меры безопасности после звонка об угрозе взрыва. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Отмечается, что стандартные меры безопасности предусмотрены при поступлении анонимных угроз.

"После получения информации службы аэропорта совместно с силовыми структурами ввели необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности", – говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

В среду, 8 мая, неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту Домодедово. Анонимный звонок поступил в службу "112". На место были направлены все оперативные службы.