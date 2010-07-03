Аэропорт Домодедово проверяют после звонка о "минировании"

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропорту Домодедово, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Анонимный звонок поступил в службу "112". На место направлены все оперативные службы. Территорию аэропорта проверят кинологи с собаками.

Ранее из жилой многоэтажки на севере столицы эвакуировали более 110 человек из-за подозрительного бесхозного предмета, найденного в подъезде.