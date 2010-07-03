Многоэтажку в Москве эвакуировали из-за подозрительного предмета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Из жилой многоэтажки на севере столицы эвакуировали более 110 человек из-за подозрительного бесхозного предмета, найденного в подъезде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в доме № 11 на улице Синявинская. На месте происшествия работают сотрудники полиции – они выясняют, опасен ли этот предмет.

