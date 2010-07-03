Подъезд пятиэтажки на юго-западе Москвы эвакуировали из-за утечки газа

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Жителей подъезда пятиэтажного дома на улице Ремизова эвакуировали из-за утечки газа, произошедшей на третьем этаже.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах. Официального подтверждения информации пока нет.