Высотку в "Москва-Сити" эвакуировали из-за угрозы взрыва

Многофункциональный комплекс "Город столиц" в ММДЦ "Москва-Сити" эвакуировали из-за поступившего сообщения о заложенном взрывном устройстве, сообщает РИА Новости.
Здание покинули все сотрудники и посетители. Сейчас в комплексе работают представители экстренных служб.
Небоскреб "Город столиц" состоит из двух башен – "Москва" высотой 73 этажа и "Санкт-Петербург" высотой 65 этажей.
В понедельник письма с угрозами взрывов поступили в отношении 10 торговых центров Москвы. Полиция начала проверку.
Угрозы начали поступать с 17:30. Здания, которые "заминировали" неизвестные, находятся на Сколковском шоссе, Литовском бульваре, а также Фестивальной, Профсоюзной и Тверской улицах. По каждому из адресов выехали специалисты, угрозы не утвердились.
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