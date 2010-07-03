Высотку в "Москва-Сити" эвакуировали из-за угрозы взрыва

Фото: телеграм канал Говорит Москва

Многофункциональный комплекс "Город столиц" в ММДЦ "Москва-Сити" эвакуировали из-за поступившего сообщения о заложенном взрывном устройстве, сообщает РИА Новости.

Здание покинули все сотрудники и посетители. Сейчас в комплексе работают представители экстренных служб.

Небоскреб "Город столиц" состоит из двух башен – "Москва" высотой 73 этажа и "Санкт-Петербург" высотой 65 этажей.

В понедельник письма с угрозами взрывов поступили в отношении 10 торговых центров Москвы. Полиция начала проверку.

Угрозы начали поступать с 17:30. Здания, которые "заминировали" неизвестные, находятся на Сколковском шоссе, Литовском бульваре, а также Фестивальной, Профсоюзной и Тверской улицах. По каждому из адресов выехали специалисты, угрозы не утвердились.