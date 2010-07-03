ТЦ "БУМ" в Москве проверяют после анонимного сообщения о "минировании"

Фото: bum-center.ru

Правоохранители проверяют торговый центр "БУМ" на юго-востоке столицы после анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщает РИА Новости.

По данным телеграм-канала Агентства "Москва", неизвестный сообщил о бомбе в кинотеатре ТЦ. Из здания эвакуировали 70 человек.

Кинологи уже проводят проверку помещений торгового центра.