Около 1000 человек эвакуировали из ТЦ "Клен" на северо-востоке Москвы

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Около тысячи человек эвакуировали из торгового центра "Клен" на северо-востоке Москвы из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщает ТАСС.

На место происшествия выехали кинологи, они обследуют помещения ТЦ.

Это уже второй за вечер торговый центр, который проверяют на наличие взрывных устройств.

Ранее неизвестный сообщил о бомбе в кинотеатре торгового центра "БУМ". Из здания эвакуировали 70 человек. Угроза оказалась ложной.