Экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва в школе в Отрадном. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.
"Оперативные службы получили сообщение о минировании школы, расположенной на улице Санникова в Отрадном", – рассказал собеседник агентства. Он отметил, что сотрудники МЧС и полицейские проверяют этот сигнал.
По данным правоохранителей, анонимное сообщение об угрозе взрыва также получила администрация колледжа полиции, который расположен на улице Фабрициуса на северо-западе Москвы. Сотрудники экстренных служб начали проверку в здании колледжа.
В последние время правоохранителям не раз получали анонимные сообщения о минировании школ, вузов и иных учреждений столичного региона. В частности, 18 мая в полицию поступил сигнал об угрозе взрыва на Киевском и Курском вокзалах. Во всех случаях в ходе проверок взрывных устройств не нашли.
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