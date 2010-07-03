Фото: Москва 24/Александр Авилов

Экстренные службы проверяют информацию об угрозе взрыва в школе в Отрадном. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

"Оперативные службы получили сообщение о минировании школы, расположенной на улице Санникова в Отрадном", – рассказал собеседник агентства. Он отметил, что сотрудники МЧС и полицейские проверяют этот сигнал.

По данным правоохранителей, анонимное сообщение об угрозе взрыва также получила администрация колледжа полиции, который расположен на улице Фабрициуса на северо-западе Москвы. Сотрудники экстренных служб начали проверку в здании колледжа.

В последние время правоохранителям не раз получали анонимные сообщения о минировании школ, вузов и иных учреждений столичного региона. В частности, 18 мая в полицию поступил сигнал об угрозе взрыва на Киевском и Курском вокзалах. Во всех случаях в ходе проверок взрывных устройств не нашли.