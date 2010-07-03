Здание Ярославского вокзала эвакуировали после звонка о "минировании"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве эвакуировали здание Ярославского вокзала после сообщения об угрозе взрыва, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

В настоящее время в здании вокзала проводится проверка.

Ранее поступили анонимные сообщения об угрозе взрыва на Киевском и Курском вокзалах. Они работают штатно, эвакуация не проводилась.