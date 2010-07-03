Три московских ТЦ и три отеля проверяют после сообщений о "минировании"

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Правоохранители проверяют три столичных ТЦ и три гостиницы после сообщений о "минировании". Об этом рассказали Агентству "Москва" в экстренных службах города.

"Поступили анонимные сообщения о том, что в трех торговых центрах и трех гостиницах на территории Москвы якобы заложены взрывные устройства", − уточнил собеседник агентства.

По данным полиции, проверяются ТЦ "Европейский" на площади Киевского вокзала, ТЦ "Охотный ряд" на Манежной площади и ТЦ Columbus на Кировоградской улице. Проверку также проводят в гостиницах "Савой" на Рождественке и "Акварель" в Столешниковом переулке.

28 мая после анонимного звонка об угрозе взрыва был эвакуирован Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянке. К магазину прибыли экстренные службы и кинологи. Позже стало известно, что эвакуация была тренировочной.