Людей эвакуировали из Центрального детского магазина на Лубянке

Эвакуация людей началась в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке. Администрации поступил анонимный звонок о минировании.
Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник, к магазину следуют экстренные службы и кинологи.
Детский мир на Лубянке проверяют после анонимного звонка о минировании
Позже стало известно, что эвакуация была тренировочной.
"Сегодня, 28 мая, в 11:00, в Центральном детском магазине на Лубянке была проведена плановая тренировка по пожарной безопасности, эвакуации посетителей и сотрудников торгового центра из здания и условному тушению пожара, проведенная согласно требованиям действующего законодательства", – сказал представитель ЦДМ Агентству "Москва".
сработала в детском магазине на Лубянке в январе этого года. Однако возгорания не было обнаружено.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.