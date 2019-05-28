Людей эвакуировали из Центрального детского магазина на Лубянке

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Эвакуация людей началась в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке. Администрации поступил анонимный звонок о минировании.

Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник, к магазину следуют экстренные службы и кинологи.



Детский мир на Лубянке проверяют после анонимного звонка о минировании



Позже стало известно, что эвакуация была тренировочной.

"Сегодня, 28 мая, в 11:00, в Центральном детском магазине на Лубянке была проведена плановая тренировка по пожарной безопасности, эвакуации посетителей и сотрудников торгового центра из здания и условному тушению пожара, проведенная согласно требованиям действующего законодательства", – сказал представитель ЦДМ Агентству "Москва".

сработала в детском магазине на Лубянке в январе этого года. Однако возгорания не было обнаружено.

