Из ЦДМ на Лубянке эвакуировали людей

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Пожарная сигнализация сработала в здании в центре Москвы. Посетителей эвакуировали, передает ГУ МЧС по Москве.

"В 17:23 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС по Москве поступила заявка о срабатывании сигнализации по адресу: Театральный проезд, дом № 5", – сказано в сообщении.

Однако возгорания не было обнаружено. Людей успели вывести из здания. По данным из открытых источников, по этому адресу расположен Центральный детский магазин на Лубянке.