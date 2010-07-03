Шереметьево проверяют после сообщения об угрозе взрыва

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Столичный аэропорт Шереметьево проверяют из-за анонимного предупреждения об угрозе взрыва.

"Поступила угроза взрыва в аэропорту Шереметьево, здания проверяются", – цитирует ТАСС источник в экстренных службах. Эвакуация не проводилась.

Анонимные сообщения о "минировании" объектов в Москве и области начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Эвакуация едва ли не ежедневно проводится в школах и вузах, в торговых и бизнес-центрах, управах и больницах.

Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций силовики оценили в 150 миллионов рублей. Виновников не удалось установить до сих пор.

