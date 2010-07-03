Подгоревшее в буфете мясо привело к эвакуации из здания Совета Федерации

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Причиной эвакуации людей из здания Совета Федерации стало подгоревшее в буфете мясо, сообщает ТАСС.

"Мясо подгорело у людей. Система [оповещения] сработала автоматически. Все нормально. Не переживайте", – объяснил журналистам один из представителей оперативных служб. Отмечается, что пленарное заседание не прекращалось ни на минуту.

"Внимание! В связи с возникшей необходимостью просим вас покинуть рабочие места", – сообщили ранее сотрудникам по громкой связи.

Выходящих из здания также попросили взять с собой документы, лифты отключили.

На этой неделе из METRO на юго-востоке Москвы вывели более 150 человек. Поступила информация об угрозе взрыва. На месте работали кинологи и оперативные службы, угроза оказалась ложной.