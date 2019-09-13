Неизвестный сообщил о минировании трех станций метро

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В экстренные службы поступил анонимный звонок о минировании трех станций Московского метрополитена, передает РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о "Киевской", "Новых Черемушках" и "Алтуфьево".

Позже стало известно, что информация об угрозах взрыва оказалась ложной. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Анонимные сообщения о "минировании" объектов в столице и области начали поступать в правоохранительные органы с начала февраля. Неизвестные предупреждали о заложенных бомбах в школах, вузах, больницах, торговых центрах и управах, проводились эвакуации.

Предыдущая масштабная волна "минирований" прошла в России осенью 2017 года. Тогда только в Москве ущерб от эвакуаций оценили в 150 миллионов рублей. Виновники так и не были установлены.