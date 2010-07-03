Красную площадь проверили после анонимного звонка об угрозе взрыва

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники оперативных служб проверили Красную площадь после анонимного звонка об угрозе взрыва. Никаких взрывоопасных предметов не обнаружено, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее неизвестный по телефону сообщил о якобы заложенном взрывном устройстве на Красной площади. Личность звонившего устанавливается.

Накануне пассажир рейса Ереван – Москва авиакомпании "Сибирь" сообщил о бомбе на борту. Информация о взрывном устройстве не подтвердилась, однако вылет лайнера был задержан.