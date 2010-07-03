Сообщения об угрозе взрывов в отделениях Сбербанка в Москве оказались ложными

17 октября, 23:34
Фото: Ведомости/ТАСС/Stoulov Max
Информация об угрозе взрывов в столичных отделениях Сбербанка оказалась ложной. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
"По уточненным данным, неизвестный сообщил о минировании трех отделений Сбербанка. Это главный офис на улице Вавилова, дом 19, второе отделение расположено по адресу: Сокольническая площадь, 9а, а третье – на Большой Якиманке", – рассказал источник.
Источник также отметил, что в российских городах, начиная с 11 сентября, зафиксирован рост числа анонимных звонков о минировании различных зданий с массовым скоплением людей. Речь идет о школах, вузах, торговых центрах и административных зданиях. Уточняется, что все эти сообщения о взрывных устройствах не подтверждаются, но вынуждают экстренные службы проводить массовые эвакуации людей из-за возможной угрозы.
"Все три отделения (Сбербанка – прим.) были проверены представителями экстренных служб, опасных предметов обнаружено не было", – подытожил источник.
В ведомстве напомнили, что за заведомо ложные сообщения об угрозах взрыва предусмотрена уголовная ответственность. Так, по фактам подобных не подтвердившихся сообщений в Москве возбуждено и расследуется многоэпизодное дело по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Похожие уголовные дела заведены и во многих других городах.
Ранее эвакуация людей прошла в центре детской психиатрии в Москве. Причиной массового вывода людей из здания стала информация об угрозе взрыва.
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