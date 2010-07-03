Людей эвакуировали из центра детской психиатрии в Москве из-за угрозы взрыва

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Эвакуация прошла в учебном корпусе Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой на юге столицы.

Объект находится по адресу: 5-й Донской проезд, дом 21а, строение 20. Из-за сведений об угрозе взрыва из здания вывели 150 человек, передает ТАСС.

Кинологи проверят его на наличие взрывных устройств и подозрительных предметов.

В конце сентября из-за задымления эвакуировали посетителей торгового центра "Нижегородский пассаж" на юго-востоке Москвы. В одном из кафе заведения произошла вспышка жировых отложений.

На севере города вывели посетителей и персонал поликлиники Минобороны РФ. Задымление обнаружили в медучреждении на улице 5-й Магистральной.