Посетителей ТЦ "Нижегородский пассаж" эвакуировали из-за задымления

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Посетителей торгового центра "Нижегородский пассаж" на юго-востоке Москвы эвакуировали из-за задымления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства рассказал, что из торгового центра на Нижегородской улице были эвакуированы 20 человек. В одном из кафе заведения произошла вспышка жировых отложений. Прибывшие на место ЧП спасательные службы не обнаружили признаков возгорания.

В среду, 25 сентября, посетителей и персонал поликлиники Минобороны РФ на севере столицы эвакуировали из-за задымления. Инцидент произошел в медучреждении на улице 5-й Магистральной.

В этот же день сообщалось о крупном пожаре на улице Большой Филевской. Горело отдельно стоящее административное здание на площади 300 квадратных метров. В 12:48 возгорание было полностью ликвидировано. Превышения ПДК вредных веществ в воздухе зафиксировано не было.

