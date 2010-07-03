В кафе на Алтуфьевском шоссе произошел пожар

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пожар площадью 15 квадратных метров произошел в административном здании на Алтуфьевском шоссе.

В здании находится кафе. Из него эвакуировали около 50 человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС.

"На крыше двухэтажного административного здания по адресу Алтуфьевское шоссе, дом № 16 произошло возгорание на площади 15 квадратных метров. Из здания, в котором находится несколько кафе, была проведена эвакуация около 50 человек. В настоящее время пожар ликвидирован", – заявил собеседник агентства.

Никто не пострадал.

