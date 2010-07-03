Поликлинику Минобороны в столице эвакуировали из-за задымления

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Посетителей и персонал поликлиники Минобороны РФ на севере столицы эвакуировали из-за задымления. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в медучреждении на улице 5-й Магистральной. На месте работают оперативные службы.

В оперативной сводке МЧС также говорится о крупном пожаре, который произошел 25 сентября улице Большой Филевской. Горело отдельно стоящее административное здание на площади 300 квадратных метров. В 12:48 возгорание было полностью ликвидировано. Превышения ПДК вредных веществ в воздухе зафиксировано не было.

Утром один человек погиб в результате пожара в многоэтажке в столичном районе Ясенево. Огонь вспыхнул в квартире 16-этажного дома по адресу Соловьиный проезд, дом 4, корпус 1. Площадь возгорания составила три квадратных метра.

