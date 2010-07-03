Человек погиб при пожаре в квартире на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб в результате пожара в многоэтажке в столичном районе Ясенево, сообщает Агентство "Москва".

Огонь вспыхнул в квартире 16-этажного дома по адресу Соловьиный проезд, дом 4, корпус 1. Площадь возгорания составила три квадратных метра.

Человек скончался уже в машине скорой помощи. Им оказался мужчина с инвалидностью.

В понедельник, 23 сентября, произошел пожар в ангаре на улице Ижорской. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал.

В этот же день крупный пожар также произошел в СНТ "Звезда" городского округа Сергиев Посад. Кроме того, горел частный дом под Балашихой.

