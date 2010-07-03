Пожар в ангаре на севере столицы потушен

Пожар в ангаре на улице Ижорской потушен. Об этом говорится на сайте ГУ МЧС по городу.
"Происходило загорание цельнометаллического ангара. В 18:36 минут пожар был локализован на площади 300 квадратных метров", – рассказали в ведомстве. Внутри строения, предположительно, находятся металлические конструкции.
В 18:55 пожар удалось ликвидировать.
Пострадавших нет. На месте ЧП проведен замер проб воздуха. Превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано.
Изначально площадь пожара составляла 20 квадратных метров.
В понедельник, 23 сентября, крупный пожар также произошел в СНТ "Звезда" городского округа Сергиев Посад. Кроме того, горел частный дом под Балашихой. Также очевидцы выложили в Сеть видео горящей машины в одном из дворов в ТиНАО. Сначала автомобиль взорвался. Через несколько минут на место прибыли пожарные, однако к этому времени легковушка уже выгорела полностью.
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