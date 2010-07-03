Экстренные службы проверяют сообщение о запахе газа в домах в нескольких районах Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Экстренные службы проверяют информацию о запахе газа в нескольких районах Северного, Северо-Западного и Западного округов Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В экстренные службы поступили заявки на запах газа в домах по адресам: улица Фабрициуса, дом № 12, корпус 2, Штурвальная, дом № 14, Планерная, дом № 5 корпус 1, Мосфильмовская, дом № 12 корпус 1, 2-я Песчаная, дом № 5", – сказал собеседник агентства.

Уточняется, что из одного из домов уже произведена эвакуация жильцов. К указанным адресам прибыли сотрудники МЧС, полиции и Мосгаза.

В июне из-за угрозы взрыва газа в Мытищах эвакуировали жилой дом. Сотрудники МЧС вывели в безопасное место всех, кто находился в доме № 13 во 2-м Первомайском проезде. Спасатели, а также газовые службы и бригады скорой помощи прибыли на место после звонка одного из владельцев квартир. По его словам, многие из жильцов почувствовали резкий запах газа.

