Детский сад закрыли в Кемеровской области из-за радиоактивного газа

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В Мариинске Кемеровской области суд на месяц закрыл детский сад № 9 "Аленка" из-за превышенной в четыре раза нормы концентрации радиоактивного газа радона в помещении, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Отмечается, что нарушение выявили сотрудники местного Роспотребнадзора. В методическом кабинете, кабинете заведующей и медицинских кабинетах уровень радиации составил от 218,14 до 262,34 беккереля при норме не более 200. В холле одного из помещений показатель достиг 392,6 беккереля, а в спальне старшей дошкольной группы – 851,76.

В настоящее время специалисты занимаются устранением нарушений.

Уточняется, что пребывание в месте с превышенным уровнем радона может повлечь нарушения в иммунной и кроветворной системах и микроожоги легких. Радон не имеет цвета и запаха, так что не ощущается человеком. В помещения газ может попадать через разломы в земной коре. Также радон могут выделять строительные материалы.