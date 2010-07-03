Эксперты рекомендовали туристам отказаться от алкоголя при поездке в Чернобыль

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Туристам не рекомендовали брать с собой алкоголь при поездке в Чернобыль. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного научного сотрудника отдела радиационной безопасности персонала Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна ФМБА России Владимира Клочкова.

"В первые дни после Чернобыльской аварии там выдавали бесплатное питание и сухое вино. Когда я приехал туда 17 мая, сухое вино нам уже не давали, но давали пиво. Потом, уже в июне, там ввели сухой закон. Причина очень простая – началось много аварий, несчастных случаев", – отмечает Клочков.

Заместитель генерального директора по науке и биомедицинским технологиям Федерального медицинского биофизического центра имени Бурназяна ФМБА России Наталия Шандала подчеркнула, что российским туристам не стоит отступать от официальных маршрутов и правил посещения Чернобыля.

Она выразила желание увидеть документ, который регулируют маршрут поездки, уточнив, что если данный документ несет гарантию за безопасность людей, то только в таком случае "российские туристы могут спокойно принимать участие в этих экскурсиях".

При этом она рекомендовала туристам при посещении Чернобыльской зоны отчуждения придерживаться условий, которые официально разрешены Украиной, уточнив, что при поездке в Чернобыль не стоит брать с собой крепкие алкогольные напитки и специальные костюмы.

Ранее сообщалось, что для посетителей зоны отчуждения Чернобыльской АЭС разработали водные маршруты. Они предполагают передвижение реками Припять и Уж. Уточняется, что маршруты проверены дозиметристами и безопасны.

10 июля текущего года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий создать в Чернобыльской зоне отчуждения зеленый коридор для туристов. Документом также снимается запрет на фото- и видеосъемку.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила порядка 46,5 тысячи квадратных километров, то есть 23% от общей площади. На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. От радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов на почти 60 тысячах квадратных километров с населением 2,6 миллиона человек.

Украина открыла Чернобыль для туристов в 2011 году, в 2017 году туда приехали 50 тысяч иностранцев, в прошлом – 72 тысячи. Мини-сериал американского телеканала HBO "Чернобыль" вызвал моду на эти поездки. Иностранцы отдают за экскурсии от 250 долларов, туры на русском языке можно найти в 4–5 раз дешевле.

