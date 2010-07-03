Для зоны отчуждения Чернобыльской АЭС разработали водные маршруты

Фото: gallery.chnpp.gov.ua

Для посетителей зоны отчуждения Чернобыльской АЭС разработали водные маршруты, сообщило Госагентство Украины по ее управлению на странице в Facebook.

Они предполагают передвижение реками Припять и Уж. Уточняется, что маршруты проверены дозиметристами и безопасны.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий создать в Чернобыльской зоне отчуждения зеленый коридор для туристов. Документом также снимается запрет на фото- и видеосъемку.

Появление новых маршрутов связано с ростом числа посетителей почти в десять раз за последние пять лет.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила порядка 46,5 тысячи квадратных километров, то есть 23% от общей площади. На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. От радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов на почти 60 тысячах квадратных километров с населением 2,6 миллиона человек.

Украина открыла Чернобыль для туристов в 2011 году, в 2017 году туда приехало 50 тысяч иностранцев, в прошлом – 72 тысячи. мини-сериал американского телеканала HBO "Чернобыль" вызвал моду на эти поездки. Иностранцы отдают за экскурсии от 250 долларов, туры на русском языке можно найти в 4–5 раз дешевле.

