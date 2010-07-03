Эксперт рассказал о неточностях в сериале "Чернобыль"

После аварии на Чернобыльской АЭС люди умирали не только из-за радиации, но и из-за страха лучевой болезни. Об этом metronews.ru рассказал советник президента Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Александр Боровой, который долгие годы сотрудничал с химиком-ядерщиком Валерием Легасовым.
"Знаю о двух случаях, когда молодые и на вид здоровые люди умирали от остановки сердца. Врачи поставили диагноз: радиофобия. Это серьезное психическое заболевание, то есть человек постоянно боится, что он умрет, и нервная система не выдерживает", – указывает Боровой.
Также Боровой отметил ряд неточностей в сериале НВО "Чернобыль". В одной из серий два солдата убивают животных в опустевших населенных пунктах. Боровой вспоминает, что скот старались не убивать – пытались дезактивировать, мыть. Никто не угрожал мирному населению.
Ученый отметил, что в Чернобыле людьми руководило два чувства: азарта и долга. "В годы моей работы зона отчуждения представляла удивительное сочетание великолепной, честной, а подчас и героической работы с почти незакамуфлированным, наглым бездельем и воровством", – рассказал Александр Боровой.
В результате чернобыльской катастрофы, произошедшей 26 апреля 1986 года, радиоактивному загрязнению подверглось 23 процента территории Белоруссии, на которой находилось 3678 населенных пунктов. Наиболее пострадали территории Брестской, Гомельской и Могилевской областей. На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. От радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.
Сериал "Чернобыль" создан американским каналом HBO совместно с британской телесетью Sky. Главные роли исполнили Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард и Джаред Харрис. Состоит из пяти эпизодов. Занимает первую строчку в рейтинге 250 лучших телесериалов в истории на сайте IMDb.com.
Американский "Чернобыль" стал лучшим сериалом в истории
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