В Чернобыле появится "зеленый коридор" для туристов

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Владимир Зеленский подписал указ, которым снимается ряд предыдущих запретов в части посещения зоны отчуждения. В Чернобыле создадут специальный "зеленый коридор" для туристов. Об этом пишет ТАСС.

"Мы должны показать Чернобыль миру: ученым, экологам, историкам, туристам. Сегодня я подписал указ, который станет началом преобразования зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины. Прежде всего мы создадим "зеленый коридор" для туристов и уберем предпосылки для коррупции", – сказал президент Украины.

Европейский союз в среду официально передал Украине в эксплуатацию новый безопасный саркофаг, возведенный над разрушенным в 1986 году четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. С этого момента Украина отвечает за обслуживание конструкции и за демонтаж первичного саркофага, построенного сразу после аварии.

Ранее сообщалось, что мини-сериал американского телеканала HBO "Чернобыль" вызвал моду на поездки к зоне отчуждения. Украина открыла Чернобыль для туристов еще в 2011 году, в 2017 году туда приехало 50 тысяч иностранцев, в прошлом – 72 тысячи.

Иностранные посетители платят за экскурсии от 250 долларов. Туры на русском языке можно найти в 4–5 раз дешевле.

Сериал "Чернобыль" создан американским каналом HBO совместно с британской телесетью Sky. Главные роли исполнили Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард и Джаред Харрис. Состоит из пяти эпизодов. Занимает первую строчку в рейтинге 250 лучших телесериалов в истории на сайте IMDb.com.

