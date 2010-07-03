В зоне отчуждения ЧАЭС задержали трех сталкеров

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Украинские пограничники и полиция задержали трех сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

"Трое мужчин в полной амуниции, как впоследствии выяснилось жители города Ровно и Ровенской области, вероятно, после просмотра популярного телесериала о ядерной катастрофе в Чернобыле, решили попасть в запретную зону с целью экстремального отдыха", – сказано в сообщении.

Мужчины пешком пробирались на запретную территорию. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы. Им грозит штраф.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, когда взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь загрязнения радиацией в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров, на Украине загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях страны. Также от радиации пострадали 19 регионов России с территорией почти 60 тысяч квадратных километров.