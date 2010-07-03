После нашумевшего сериала "Чернобыль" люди массово едут в зону отчуждения

Фото: кадр из сериала Чернобыль (2019), реж. Йохан Ренк

Мини-сериал американского телеканала HBO "Чернобыль", который завершился 3 июня, вызвал моду на поездки к зоне отчуждения. Украина открыла Чернобыль для туристов еще в 2011 году. В 2017 году туда приехало 50 тысяч иностранцев, в прошлом году – 72 тысячи.

Как сообщает Metronews.ru со ссылкой на западные СМИ, иностранцы отдают за экскурсии от 250 долларов, туры на русском языке можно найти в 4–5 раз дешевле.

Россиянам въезд в Чернобыль закрыт, но, если верить сообщениям в интернете, энтузиасты попадают туда нелегально благодаря белорусским товарищам. С момента выхода сериала "Чернобыль" число бронирований туров в Чернобыль выросло на 40%.

По словам организаторов туров в зону отчуждения, уровень радиации на территории экскурсий не опасен для человека. По официальным данным, этот показатель не должен превышать 0,5 рентгена. Отмечается, что в некоторых местах Чернобыля показатели превышают эту норму. Самый высокий уровень радиации сегодня на местном кладбище, он достигает 22 рентгенов.

"Желающих поехать в Припять всегда было достаточно. Но мини-сериал подогрел интерес еще больше. На сайт нашего проекта ежедневно поступают десятки заявок, многие звонят сразу же на мобильный телефон. Среди желающих, в основном, иностранцы. Больше всего американцев. На втором месте – граждане Великобритании, за ними – вся остальная Европа. Из России почти не интересуются, возможно, они едут в Чернобыль через Белоруссию", – сказал экскурсовод по Чернобыльской зоне Антон Юхименко.

Однодневная экскурсия из Киева с посещением Чернобыля и Припяти стоит от 99 долларов США для иностранцев. Сюда входят экскурсия, трансфер, оформление пропуска. За дополнительные деньги посетителям предлагают обед. Если кто-то хочет остаться в Чернобыльской зоне с ночевкой или на несколько дней, то для этих случаев разрабатываются индивидуальные туры, они в разы дороже.

