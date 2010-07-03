После нашумевшего сериала "Чернобыль" люди массово едут в зону отчуждения

Фото: кадр из сериала Чернобыль (2019), реж. Йохан Ренк
Мини-сериал американского телеканала HBO "Чернобыль", который завершился 3 июня, вызвал моду на поездки к зоне отчуждения. Украина открыла Чернобыль для туристов еще в 2011 году. В 2017 году туда приехало 50 тысяч иностранцев, в прошлом году – 72 тысячи.
Как сообщает Metronews.ru со ссылкой на западные СМИ, иностранцы отдают за экскурсии от 250 долларов, туры на русском языке можно найти в 4–5 раз дешевле.
Россиянам въезд в Чернобыль закрыт, но, если верить сообщениям в интернете, энтузиасты попадают туда нелегально благодаря белорусским товарищам. С момента выхода сериала "Чернобыль" число бронирований туров в Чернобыль выросло на 40%.
По словам организаторов туров в зону отчуждения, уровень радиации на территории экскурсий не опасен для человека. По официальным данным, этот показатель не должен превышать 0,5 рентгена. Отмечается, что в некоторых местах Чернобыля показатели превышают эту норму. Самый высокий уровень радиации сегодня на местном кладбище, он достигает 22 рентгенов.
"Желающих поехать в Припять всегда было достаточно. Но мини-сериал подогрел интерес еще больше. На сайт нашего проекта ежедневно поступают десятки заявок, многие звонят сразу же на мобильный телефон. Среди желающих, в основном, иностранцы. Больше всего американцев. На втором месте – граждане Великобритании, за ними – вся остальная Европа. Из России почти не интересуются, возможно, они едут в Чернобыль через Белоруссию", – сказал экскурсовод по Чернобыльской зоне Антон Юхименко.
Однодневная экскурсия из Киева с посещением Чернобыля и Припяти стоит от 99 долларов США для иностранцев. Сюда входят экскурсия, трансфер, оформление пропуска. За дополнительные деньги посетителям предлагают обед. Если кто-то хочет остаться в Чернобыльской зоне с ночевкой или на несколько дней, то для этих случаев разрабатываются индивидуальные туры, они в разы дороже.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.