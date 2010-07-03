Сценариста "Чернобыля" удивила реакция россиян и украинцев на сериал

Сценарист сериала "Чернобыль" канала HBO Крэйг Мазин удивился отзывам зрителей из стран Восточной Европы.
В интервью изданию The Hollywood Reporter он рассказал, что переживал, как сериал воспримут в России, Белоруссии и на Украине. Однако реакция большинства была "невероятно лестной".
"Они признают, что мы создавали сериал с любовью и уважением к ним и изо всех сил старались передать детали верно. С их точки зрения, западное производство чаще всего либо не может, либо не пытается этого сделать", – рассказал Мазин.
Также он отметил, что представили политических кругов, резко высказавшиеся о сериале, "упустили суть". "Мы стремимся показать нечто более глобальное и человечное, чем хорошую и плохую сторону чего-либо", – рассказал Мазин.
Ранее министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение, что сериал "Чернобыль" снят с большим уважением к простым людям. "Посмотрел первые три серии... Фильм сделан мастерски. Ожидаемой "красной клюквы" там нет, есть только какие-то мелочи. Он снят с большим уважением к простым людям", – рассказал министр.
Сериал "Чернобыль" создан американским каналом HBO совместно с британской телесетью Sky. Главные роли исполнили Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард и Джаред Харрис. Состоит из пяти эпизодов. Занимает первую строчку в рейтинге 250 лучших телесериалов в истории на сайте IMDb.com.
Многих зрителей удивило, что телефильм про Чернобыль сняли за рубежом, а не в России. Кинокритики уверены, что это связано с тем, что россиянам пока больно и страшно открыто говорить на такие темы.
Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года стала самой масштабной техногенной аварией в истории человечества. Взрыв полностью разрушил четвертый энергоблок станции. Огородивший его объект "Укрытие" был сооружен с июля по ноябрь 1986 года. Внутри "Укрытия" находится не менее 95 процентов облученного ядерного топлива из разрушенного реактора.
Американский "Чернобыль" стал лучшим сериалом в истории
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