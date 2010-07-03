В Минкульте оценили сериал "Чернобыль"

Фото: кадр из сериала "Чернобль", реж.Йохан Ренк

Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение, что сериал "Чернобыль" снят с большим уважением к простым людям.

"Посмотрел первые три серии... Фильм сделан мастерски. Ожидаемой "красной клюквы" там нет, есть только какие-то мелочи. Он снят с большим уважением к простым людям", – приводит слова Мединского РИА Новости.

Сериал "Чернобыль" создан американским каналом HBO совместно с британской телесетью Sky. Главные роли исполнили Эмили Уотсон, Стеллан Скарсгард и Джаред Харрис. Состоит из пяти эпизодов. Занимает первую строчку в рейтинге 250 лучших телесериалов в истории на сайте IMDb.com.

Многих зрителей удивило, что телефильм про Чернобыль сняли за рубежом, а не в России. Кинокритики уверены, что это связано с тем, что россиянам пока больно и страшно открыто говорить на такие темы.

В начале апреля в Белоруссии были запущены туристические маршруты в зоне отчуждения. Экскурсии проводятся сотрудниками Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Стоимость экскурсии для пяти человек составляет 340 белорусских рублей (около 160 долларов).

Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года стала самой масштабной техногенной аварией в истории человечества. Взрыв полностью разрушил четвертый энергоблок станции. Огородивший его объект "Укрытие" был сооружен с июля по ноябрь 1986 года. Внутри "Укрытия" находится не менее 95 процентов облученного ядерного топлива из разрушенного реактора.

